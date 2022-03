Caen. Du sport et des conseils en nutrition chez MindShape

Depuis le 1er septembre 2019, un open space dédié au sport et à la nutrition est ouvert à Caen (Calvados) : MindShape. C'est un concept lancé par Alexandre Cuvillier et Elena Rosset, qui offre des conseils en nutrition et des séances de coaching dans le centre-ville de Caen (Calvados). "Pour avoir de bons résultats, c'est 20 % de sport et 80 % de bonne nutrition. Chez MindShape, on apprend les bases d'une bonne alimentation, comment éviter les grignotages et réapprendre à cuisiner", explique Alexandre, cofondateur du concept.

MindShape, c'est aussi des séances gratuites de sport, le mardi et le jeudi à 19 h.

Pratique. 48 Rue Caponière, 14000 Caen. Tel. 06 48 15 46 76