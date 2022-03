Rouen. Football (N2) : le FC Rouen intenable, renverse Guingamp

Le match.

Menés au score par les Guingampais dès la 30e minute de jeu sur un but de Gueddar qui fusille le portier rouennais Monteiro. Passé de peu a coté du break des locaux les Diables Rouges vont passer la seconde et égaliser sur un corner à la 68e minute tiré par Roggie et transformé de la tête par Diarra pour le 1-1. Il faudra finalement que huit minutes en tout pour que les Rouennais prennent l'avantage sur une frappe de Sidibé à la 76e minute 2-1 avant de subir les assauts des Bretons mais sans craquer, reviennent en Normandie avec les trois points de la victoire.

Toujours leader du classement avec quatre points d'avance sur son dauphin Saint-Brieuc, les joueurs de David Giguel recevront Chartres 3è pour un gros match au sommet samedi 9 novembre 2019.

Les Diables Rouges ont fait preuve d'un mental d'acier pour parvenir à renverser les Guingampais, en l'espace de huit minutes ! 🔴⚪️



👉 https://t.co/Vq0GngjjRt#TeamFCR #Rouen #Normandie pic.twitter.com/JftCf8V0Ia — FC Rouen Officiel (@FCRouen) November 2, 2019

La fiche.

Stade Centre de Formation 1

EA Guingamp – FC Rouen : 1-2

Arbitre : M. Esneu ; Affluence : 300 spectateurs

Buts : Guingamp : Mohamed Ali Gueddar (30') ; pour le FC Rouen : Mahamadou Diarra (68'), Adama Sidibé (76')

Avertissements pour Guingamp : Ako (48'), Roux (70') ; pour le FC Rouen : Dembi (90'+1), Fourneuf (90'+5)

EA Guingamp B : Youfeigane, Maronnier, Ako, Roux, Baret, Ba puis Labissière (81'), Leborgne (cap.) puis Ngwabije (68'), Boudejmaa, Julan, Gueddar, Urié puis Anne (75'), entr : Jean-Baptiste Le Bescond

FC Rouen : Monteiro, Gonel, Sanson puis Barthélémy (45'), Fourneuf, Biziki puis Gibon (87'), Dembi (cap.), Diarra, Berrezkami puis N'Chobi (41'), Rogie, Fataki, Sidibé, entr : David Giguel