Notre-Dame de Bayeux prend des couleurs

La cité ducale renouvelle son spectacle nocturne devant l’engouement rencontré l’année passée : 35 000 spectateurs sont venus l’admirer. Il met en scène Jeannine, passionnée par le patrimoine bayeusain et ancienne dentelière, qui nous conte 2 000 ans d’histoire à Bayeux. Mais cette année, elle nous emmène jusqu’au Brésil. Sur des sons de samba, la traditionnelle boîte de camembert est remplacée par un carnaval coloré et le drapeau brésilien devient dentelle. La colorisation de la cathédrale est aussi l’occasion de voir ce chef d’œuvre architectural du XIIe siècle d’un nouvel œil et d’en apprécier toute la beauté architecturale.



Pratique. Jusqu’au 1er septembre les mardis, jeudis et samedis (23h et 23h30, plus 22h30 dès août), à la Cathédrale de Bayeux. Gratuit. Infos : 02 31 51 28 28