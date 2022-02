Trois personnes décédées dans les intempéries dans le sud de la France (Castaner)

Cet épisode de violentes pluies, qui "a impacté simultanément jusqu'à huit départements", a donné lieu à 1.773 interventions et mobilisé plus de 2.000 sapeurs-pompiers et forces de la Sécurité Civile, a ajouté le ministre, sans préciser où sont décédées les trois personnes. Jeudi, seule la Haute-Corse restait en vigilance orange "orages" et "pluie-inondations", selon Météo-France.

