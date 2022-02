France-Monde. Orelsan fait partie des personnalités les plus dangereuses d'Internet

McAfee a dévoilé son classement des recherches Internet incluant les personnalités présentant les plus gros risques pour les utilisateurs.

Les risques viennent du fait que les internautes ont tendance à rajouter des mots-clés à ces personnalités, afin de télécharger (illégalement) des contenus tels que des films, des séries, des musiques voire des photos dénudées. Le risque est grand ensuite de tomber sur de faux fichiers, qui contiennent des virus affectant l'ordinateur ou le smartphone. Ce n'est donc bien sûr pas la personnalité qui est dangereuse mais la probabilité de tomber sur des sites à risques.

Les conseils de McAfee sont donc de ne rien télécharger illégalement, de se méfier des sites inconnus et de recourir à un antivirus pour protéger votre appareil.

Voici le classement 2019 :

Jamel Debbouze Angèle Rémi Gaillard Omar Sy Léa Seydoux David Guetta Gad Elmaleh OrelSan Marion Cotillard Ridsa Shy'm Daft Punk Patrick Bruel Maître Gims Aya Nakamura Cyril Hanouna EnjoyPhoenix Jenifer Sophie Marceau Booba

Ce sont les acteurs et chanteurs populaires qui sont les plus visés par les sites malveillants, même si une youtubeuse et un animateur TV se glissent dans le classement.

A LIRE AUSSI.

L'émission Quotidien sur TMC a rencontré la mamie d'Orelsan (Vidéo)