Rouen. Lubrizol : un robot local pour se débarrasser des fûts

C'est le personnage qui s'apprête à occuper le devant de la scène, pour près de deux mois, sur le site de l'usine Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime). Mais peu de gens auront l'occasion de le voir à l'œuvre. Et pour cause : le robot Brokk 500, de l'entreprise Perfo Sciage Diamant (PSD) travaillera sous une tente de confinement, pour récupérer et trier les fûts endommagés par le sinistre.

Un robot téléguidé à l'aide de caméras

"Nous avons dû remastériser un robot qui sert habituellement à de la démolition avec des outils comme des marteaux, décrit Julien Cohin, chargé de la communication de cette entreprise qui emploie une trentaine de personnes à La Vaupalière, au nord de l'agglomération. Il nous a bien fallu une semaine et demie de travail : nous avons installé une pince pour manipuler les fûts, mais surtout une caméra GoPro car la particularité, c'est de le commander à distance."

Cette fois, les opérateurs ne pourront pas commander la machine comme ils en ont l'habitude : ils devront se fier à des écrans, à distance. - PSD

À l'aide d'une télécommande assez imposante avec de nombreuses commandes, les opérateurs pourront profiter des images de plusieurs caméras disposées sous la tente pour faciliter une opération qui devrait être longue et fastidieuse, pour traiter quelque 1 300 fûts. D'ailleurs, ce sont des chauffeurs de l'entreprise qui seront chargés du guidage avec des télécommandes. "Pour ce chantier, nous louons le robot et le personnel", poursuit Julien Cohin, dont l'entreprise travaille habituellement, "sur un quart Nord-Ouest du pays, de l'ex Basse-Normandie à l'Ile-de-France."