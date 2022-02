Rouen. Pour les vacances, des stages de clown à l'Almendra

Depuis cinq ans, le comédien Barthélémy Guéret propose régulièrement des stages de pratique clownesque afin de communiquer sa passion aux curieux et de partager ses connaissances. Un nouveau stage en immersion est annoncé pour le 26 et 27 octobre 2019. Barthélémy Guéret, qui s'est illustré pour ses interprétations clownesques dans ses spectacles en solo ou duo au sein de la compagnie rouennaise Les Barjes, nous parle de son goût pour ce type de personnage :

Pourquoi ce personnage garde-t-il tant d'attrait ?

"Parce qu'il fait du bien, parce qu'il dérange, parce qu'il représente notre humanité, entre beauté, absurdité et cruauté. Il évolue avec nous depuis des siècles. Les Grecs ont eu Diogène, les hindous Shiva, les personnalités qui dérangent et amusent sont présentes depuis la nuit des temps, les figures de désordre ont toujours fasciné les humains !"

Quels sont les clowns qui vous ont marqué ?

"Grock beaucoup, un grand clown suisse, qui a amené le clown de cirque sur les planches du théâtre, j'ai ensuite été curieux de beaucoup d'autres, la figure de Grimaldi, Howard Buten plus récemment, Georges Carl, pour son jeu physique incroyable, puis Laurel et Hardy et Chaplin et Keaton, Lloyd, que je voyais déjà enfant sur les écrans, aujourd'hui les Tricicle, les Chiche Capon, Patrice Thibault, Yolande Moreau d'une certaine manière, Sasha Baron Cohen acteur et humoriste incroyable, Jim Carrey, et Andy Kaufman qui me fascinent absolument !"

Comment vous êtes-vous formé à la pratique clownesque ?

"C'est à l'âge de 22 ans que j'ai découvert le clown en Espagne. Je venais y enseigner le français dans un collège lycée et un stage d'improvisation clown a été révélateur ! À partir de ce moment-là, je n'ai cessé d'enrichir ma pratique : clown, danse, théâtre, butoh, chant, slapstick, cascades, burlesque ! Avoir plusieurs cordes à son arc donne davantage de liberté sur scène. J'ai ensuite rencontré Philippe Gaulier, ancien professeur de clown chez Lecoq : un maître pour moi. Jos Houben, Eric Élouet et Norman Taylor m'ont offert également un précieux soutien. Quant à Michel Dallaire, il m'a appris à trouver en soi nos mécanismes comiques profonds, à construire notre caricature en riant de nos failles. Le reste s'apprend sur le tas. Il faut trouver le ton juste, les gimmicks, les running gag, les mots d'esprit, jouer avec le flop, ça vient petit à petit, on n'a jamais fini d'apprendre."

Quels sont les spectacles que tu as été créé ?

"J'ai créé trois spectacles dans le cadre de la compagnie Les Barjes : d'abord un solo, 'Hyppolyte', un personnage lunaire, puis il y a trois ans le duo 'Joe & Joe', en compagnie de Jérémy Chopin, et enfin 'Steeve', sorti l'an dernier à Vivacité. Joe & Joe, c'est l'histoire de deux bidasses loufoques : deux personnages qui essaient à tour de rôle d'incarner l'autorité. Quant à Steeve, c'est une rock star ratée, qui revient sur scène pour un concert qui n'aura pas lieu. C'est un personnage comique parce que pathétique, qui cherche la gloire, la reconnaissance : un rockeur en carton-pâte ! Dans mes spectacles, je privilégie l'absurde, l'ironie, la dérision et le comique de situation. J'aime incarner des personnages qui échouent parce que l'échec a souvent été pour moi une source d'inquiétude, alors que c'est une philosophie magnifique. Savoir échouer, c'est être humble, simplement humain. C'est le propre du clown."

En quoi consiste ce stage ?

"C'est un stage de découverte qui s'adresse aux adultes qui ont envie de jouer, de rire, de transcender leurs peurs, de s'amuser à explorer leurs émotions. Le temps d'un week-end, on s'autorise à nouveau à être un enfant, à rire et à faire rire. Les participants sont invités à découvrir leur potentiel comique, à explorer leurs failles, qui s'avèrent être des atouts dans ce métier. Ils apprennent aussi à dépasser leurs peurs et à prendre la parole en public. Le stage se déroule en plusieurs étapes : aborder le clown comme un freak, avec ou sans nez rouge, chercher plusieurs axes de jeu comique, offrir un espace de recherche basé sur la création et non pas sur la représentation, ou encore autonomiser l'acteur dans l'improvisation. Je n'enseigne pas une méthode en particulier, mais je partage plutôt un point de vue et mes explorations. Je me suis inspiré des techniques de plusieurs pédagogues qui m'ont marqué, comme Éric Blouet, Michel Dallaire et Cédric Paga. Je souhaite ainsi transmettre mon amour pour mon métier, mais aussi la philosophie de ce personnage plein de poésie, absurde et dérisoire !"

Samedi 26 et dimanche 27 octobre 2019, 10-13h et 14h30-17h30, à l'Almendra à Rouen. 90€. Réservations au 06 89 42 61 42

