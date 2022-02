Rouen. Réunion publique pour partager les inquiétudes après Lubrizol

Après trois manifestations dans les rues de Rouen (Seine-Maritime), les citoyens ont été invités à une première réunion publique d'ampleur, jeudi 17 octobre 2019, à la Halle aux toiles. Ils étaient entre 700 et 800 participants, selon le décompte des organisateurs, réunissant une vingtaine d'associations et de syndicats. Peu de politiques ont fait le déplacement, à l'exception du député communiste Hubert Wulfranc.

"On ne nous dit pas tout"

La parole a été laissée aux citoyens, aux professionnels et aux enseignants qui ont subi les retombées de l'incendie de Lubrizol. Le but est d'échanger au-delà de la communication des autorités depuis l'événement : "On nous ment, on ne nous dit pas tout", dénonce Isabelle Delors, qui s'inquiète surtout pour la santé de ses enfants et de ses petits-enfants.

Pour Corinne Rhénal, venue avec son mari, "c'est important de venir, ça permet de se rassurer, d'avoir des informations et des témoignages d'experts car il ne faut pas qu'on se moque de nous". Cette réunion permet "de connaître quelle est l'anxiété de la population par rapport à une forme, non pas de non-communication, mais d'informations plutôt anxiogènes qu'informatives", compète Francis Armand.

Une prochaine manifestation est organisée samedi 26 octobre à Rouen, devant la station de métro du Palais de justice, avec un rassemblement statique de 15h à 17h.

