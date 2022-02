VOILE. Quinze normands au départ ! 

Ce dimanche 27 octobre, ce ne sont pas moins de 60 bateaux répartis en trois catégories qui prendront le départ de la 14e édition de la Transat Jacques Vabre. Aux commandes de ces bijoux des mers, autant de duos prêts à défier la traversée historique des producteurs de café d'antan, entre Le Havre et Salvador de Bahia, au Brésil. Sans les Ultime cette année, la victoire au scratch pourrait revenir aux Multi 50, avec un suivi très attendu de la très populaire catégorie Class40.

Gros contingent

Seino-Marin

Et du côté des Normands, il n'y aura que l'embarras du choix pour les supporters avec pas moins de 15 skippers de la région Normandie, de naissance ou de port d'attache embarqués dans l'aventure. Et parmi ces skippers, la Seine-Maritime aura de belles chances de succès avec cinq ressortissants. À commencer par Charlie Dalin en Imoca. À la barre de son premier "son rêve qui abouti sous la forme de ce premier bateau neuf Apivia", le Normand va inaugurer sa monture lors de cette Transat Jacques Vabre en compagnie de Yann Elies et devrait être à la lutte pour la victoire finale de sa catégorie mais aussi peut-être, pour le classement général. Toujours en Imoca, Manuel Cousin (Rouen, Groupe Setin) et Xavier Macaire (Mont-Saint-Aignan, Mie Câline) seront de la partie avec de vraies chances. En Class40 enfin, on retrouvera des habitués comme Fabien Delahaye (Rouen, Leyton) et Cédric Château (Rouen, Cape Racing) mais aussi Renaud Courbon (Le Havre, Everest). Le premier bateau est attendu aux alentours du 13 novembre à l'arrivée. Avec un normand à bord ? Espérons-le !

Les Normands. Class40 : Cédric Château (Seine-Mar., Cape Racing), Fabien Delahaye (Seine-Mar., Leyton), Renaud Courbon (Seine-Mar., Everest), Louis Duc (Manche, Cross Call), Cédric Pierrick Letouzé (Manche, E.Leclerc) Martin Louchart et Frédéric Duchemin (Manche, #AttitudeManche), Pierre-Louis Hattwell (Calvados) et Calliste Anthoine (Manche, Crohn). Imoca : Charlie Dalin (Seine-Mar., Apivia), Xavier Macaire (Seine-Mar., La Mie Câline), Manuel Cousin (Seine-Mar., Groupe Setin), Miranda Merron/Halvard Mabire (Manche, Campagne de France). Multi50 : Fred Duthil (Manche, ARSEP).

