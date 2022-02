Rouen. Deux cambrioleurs pris sur le vif

Le 12 octobre 2019, les gendarmes sont appelés au domicile de la victime à Gouy (Seine-Maritime), avertis d'un cambriolage, dont les auteurs sont encore sur les lieux. Des voisins qui sont intervenus les ont empêchés de prendre la fuite. Depuis trois semaines, les mis en cause repèrent la maison qu'ils croient inhabitée, à bord d'une voiture dont le stationnement intrigue le voisin de la victime, qu'il appelle en voyant deux individus sauter par-dessus la clôture du jardin. Les individus en question brisent la fenêtre de la cuisine pour pénétrer dans les lieux. Arrivée sur place, la victime les voit s'affairer dans le salon, et en saisit un pour le plaquer au sol tandis que le second prend la fuite. Un autre voisin vient l'aider, quand le second comparse revient sur les lieux pour vraisemblablement récupérer un sac empli d'objets volés : appareil photo, flacons de parfum et bijoux. Celui-ci est aussitôt maîtrisé, mais la victime reçoit un coup de poing au visage et se blesse à la main.

"On voulait dormir"

Arrivés sur place, les gendarmes interpellent les deux individus, puis les fouillent. Dans leurs vêtements, on trouve une chaîne en or, des lunettes de marque et des outils aidant à l'effraction. Entendus, les deux malfrats reconnaissent le cambriolage, mais nient les violences. "On voulait dormir", dit l'un d'entre eux à la barre du tribunal correctionnel, indiquant qu'il ne savait pas où passer la nuit. La victime se verra octroyer 45 jours d'interruption temporaire de travail pour sa blessure à la main.

Pour la partie civile, "les faits sont traumatisants", et le procureur de la République note que "la violence vient s'ajouter au vol". La défense considère qu'il n'y a pas de "caractère intentionnel dans cette affaire".

À l'issue de ses délibérations à l'audience du lundi 14 octobre 2019, le tribunal les déclare coupables des faits qui leur sont reprochés et les condamne conjointement à une peine de huit mois de prison entièrement assortis du sursis.