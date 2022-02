Bretteville-du-Grand-Caux. Travaux sur le réseau d'eau

La communauté de communes Campagne de Caux (Seine-Maritime) a lancé des travaux d'extension des réseaux d'eau et d'assainissement sur Bretteville-du-Grand-Caux : 215 mètres d'extension entre les routes du Neufbourg et de la Crique et 400 mètres route du Neufbourg pour alimenter neuf habitations. Les travaux vont coûter 215 000 euros, soit 5 % du budget annuel consacré à l'assainissement.