Caen. L'EHPAD Jean-Ferdinand de Saint-Jean déménage avec 34 lits supplémentaires

"Enfin nous y sommes". Voilà les premiers mots prononcés, lundi 14 octobre 2019, lors de la pose de la première pierre du futur EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) à Caen (Calvados). Après dix ans de réflexion, la maison de retraite Jean-Ferdinand de Saint-Jean, située actuellement rue Malfilatre va déménager rue du Docteur Calmette. Elle devrait être opérationnelle d'ici février 2021.

Des espaces de restauration à chaque étage

Vieux de 1872, cet EHPAD ne semble plus adapté, autant en termes de conditions que de capacité d'accueil des patients. Premier changement : l'établissement mettra à disposition 94 lits au lieu des 60 actuels. Parmi ces places, quatre seront réservées à de l'accueil temporaire. Agnès Bertin la directrice, en explique le principe :

Le bâtiment aura une forme de "S" aplati. On pourra y trouver le hall d'entrée, une salle d'animation et des locaux d'accompagnement (cuisine, lingerie, administration) au rez-de-chaussée. Ascenseurs, escaliers et salles de repas seront au centre de chacun des trois étages. Les chambres, d'environ 20m2, seront quant à elles disposées de chaque côté. "Les résidents n'ont pas forcément besoin de descendre pour manger. Ils ont leur repas à chaque niveau", précise Philippe Plouchard, directeur du cabinet d'architecture Artefact, spécialisé dans ce genre d'ouvrage.

Un service spécifique pour les troubles neurodégénératifs

Des locaux techniques et un parking pour le personnel seront situés au sous-sol. Ce bâtiment d'environ 6 000 m2 est porté à hauteur d'1,6 millions d'euros par l'Agence régionale de santé (ARS). Le département du Calvados investit quant à lui 1,5 millions d'euros.

Le chantier a déjà débuté. L'EHPAD devrait être opérationnel début 2021. - Léa Quinio

Pour la première fois, un Pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) verra le jour. "C'est une nouvelle offre par rapport à maintenant. Il s'agit d'un accueil en journée de 14 places pour les personnes qui souffrent de troubles neurodégénératifs. Des ateliers avec des psychologues, des ergothérapeutes et des assistants en soins gérontologiques seront mis en place", complète Agnès Bertin.

