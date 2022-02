Voyage au coeur l’atelier de Lemaitre au château de Bénouville

Vendredi 6 juillet à 18h, ce fonds d’atelier récemment acquis par le département du Calvados sera présenté au public.

Pendant trois mois, 150 aquarelles, gouaches, dessins du peintre seront disposés dans les salles du château. Témoignages, vidéos et objets quotidiens du peintre immergeront encore un peu plus le visiteur dans l’univers d’André Lemaitre.

L’exposition, qui se veut familiale, est gratuite pour les moins de 18 ans et propose également des jeux éducatifs et ludiques pour sensibiliser les plus jeunes et les accompagner tout au long de la visite.

Pratique. Tous les jours sauf le mardi du vendredi 6 juillet au 30 septembre, de 14h à 18h au château de Bénouville. Infos sur calvados.fr et au 02 31 57 18 00.