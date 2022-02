Côte Fleurie. Circulation des poids-lourds : la signalisation sera revue

Fin 2018, la mairie de Touques, près de Deauville (Calvados) était interpellée par des habitants sur l'important trafic de poids lourds sur la commune, notamment entre l'avenue Aristide Briand et la route de Honfleur (RD62).

Cinq réunions de concertation ont eu lieu par la suite, associant les communes de Touques, Bonneville-sur-Touques, Saint-Gatien-des-Bois, Tourville-en-Auge, Trouville sur Mer, la communauté de communes de la Côte Fleurie, mais aussi le Département et ses services, différents services de l'État, dont la sous-préfecture de Lisieux et les forces de sécurité.

Renvoyer vers la zone d'activités

Il en est ressorti, selon la préfecture du Calvados, que les nuisances étaient causées principalement par une question de signalétique. Ainsi, le Département va prendre contact avec les concessionnaires de l'A29 (SAPN) et du Pont de Normandie (CCI Estuaire de la Seine) afin de réaménager les panneaux. L'opération a pour but de faciliter le renvoi des camions sur l'autoroute vers l'hinterland de la Côte Fleurie, afin de privilégier la zone d'activités vers la RD677. Des mesures qui doivent permettre de soulager le trafic également à Saint-Gatien-des-Bois et Bonneville-sur-Touques. Une nouvelle signalétique est par ailleurs en préparation, à l'horizon mi-décembre 2019.