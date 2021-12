Deauville. Normandie. Gravement brûlé dans sa maison, il est évacué par hélicoptère

En urgence, mardi 13 juin 2017, un homme a été évacué en urgence par hélicoptère depuis sa maison à Touques près de Deauville (Calvados), vers le service des grands brûlés de l'hôpital de Tours. Au petit matin, son logement s'est retrouvé en proie aux flammes.

Intervention des pompiers de Touques et Honfleur

Les pompiers de Touques et d'Honfleur sont intervenus sur cet incendie et pour secourir cet homme de 44 ans. Il était tout seul dans sa maison. Il n'y a donc pas eu d'autres blessés. En début de matinée, l'incendie de son logement de la rue Louvel et Brière a été circonscrit.

sauvetage ce matin d'un homme gravement brûlé dans l'incendie de sa maison par les sp du @SDIS14 Victime héliportée. pic.twitter.com/VDy1lFKr6Y — SDIS 14 (@SDIS14) 13 juin 2017

