Une journée à Houlgate, charmante et familiale

La ville de près de 2.000 habitants sait offrir une qualité de vie et une tranquillité toutes adaptées aux congés estivaux. Alliant douceur du temps et dynamisme, Houlgate s’impose comme l’une des destinations privilégiées du Calvados.

Une ville de découvertes

Houlgate est une cité d’Histoire. La Colonne Guillaume le Conquérant, située près de la plage où le duc de Normandie donna le signal de départ vers la conquête de l’Angleterre, le Manoir de Beuzeval, château médiéval ou encore le très beau Moulin Landry sont autant de ses hauts-lieux. Les falaises des Vaches noires, site classé, est réputé dans le monde entier.

Très riche en fossiles, le gisement est devenu un site scientifique important. Au gré des rues, les vacanciers peuvent découvrir une multitude de maisons traditionnelles à colombages et des bâtiments à l’architecture représentative de la côte normande. En témoignent les anciens grands hôtels, le casino ou encore l’Eglise Saint-Aubin.

Festival "théâtre et culture" ce week-end

Sur la plage, c’est la diversité des activités qui ravit les familles. Cerf-volant, club d’enfants, club de voile, aires de volley-ball et baignade sont au programme d’une journée classique. Dans Houlgate, pas question de s’ennuyer, avec un mini-golf et une version grand format dans un ancien parc paysager. D’autres activités, comme le tennis, la plongée ou l’équitation, sont attirantes. Et ce week-end, la 11e édition des rencontres "théâtre et lecture" met en scène la littérature sous forme de spectacles, de rencontres littéraires et d’ateliers.

Pratique. Infos sur Houlgate et ses animations sur www.ville-houlgate.fr.