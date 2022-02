Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole fait une parenthèse Coupe de France face aux Sapins

Après leur première victoire de la saison vendredi 4 octobre 2019 face au Puy (3-0), les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) vont laisser l'espace d'un match le championnat pour se consacrer au cinquième tour de la Coupe de France, face aux Sapins, dimanche 13 octobre 2019 à partir de 15h.

Ne pas tomber dans le piège

17e au classement de National, les Rouges et Jaunes vont s'opposer à une équipe d'un niveau bien inférieur, qui évolue en Régional 2 (soit quatre niveaux en dessous) et qui pointe après trois journées à la 11e place du classement avec un nul et deux défaites.

Une occasion rêvée pour les joueurs de Manu Da Costa, qui pourront faire le plein de confiance en cas de victoire. Mais attention à ne pas se faire éliminer trop tôt comme cela a pu arriver par le passé au club de l'agglomération rouennaise, contre des clubs inférieurs sur le papier comme Oissel en 2018 ou Hazebrouck en 2017.