Box-office du 4 au 10 juillet : "L'Âge de glace 4" résiste à Spider-Man

Les deux productions hollywoodiennes dominent quasiment sans partage. La troisième place est détenue par la comédie romantique française Un bonheur n'arrive jamais seul, avec 370.686 entrées. L'animation jeunesse américaine repointe le bout de son nez en quatrième position, avec Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe.

Box-office du 4 au 10 juillet

01. L'Age de glace 4 : La Dérive des continents. 1.397.190

02. The Amazing Spider-Man. 1.014.724

03. Un bonheur n'arrive jamais seul. 370.686

04. Madagascar 3 : Bons baisers d'Europe. 245.486

05. To Rome With Love. 236.378

06. Blanche-Neige et le chasseur. 186.187

07. The Dictator. 141.293

08. La Part des anges. 132.711

09. Safe. 94.445

10. Adieu Berthe : L'Enterrement de mémé. 92.306