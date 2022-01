Elbeuf. Près de Rouen, elle est condamnée pour des menaces façon "vaudou"

Le 27 mars 2019, la prévenue se rend dans les locaux de l'Inspection académique d'Elbeuf (Seine-Maritime) pour y déposer sur les moquettes un liquide rose qui n'a pu être précisément identifié. Elle se rend ainsi coupable de dégradation volontaire, dont le coût du nettoyage s'élève à plus de 2 000 euros. Ayant été aperçue et décrite par le personnel sur place, la police, avertie, ne tarde pas à l'appréhender et à l'interroger sur les raisons de son geste. Elle explique qu'à la suite d'un entretien concernant un poste à pourvoir pour une aide à l'enfance handicapée, elle a vu sa candidature refusée, et a ainsi réagi, selon ses ressentis amers. Elle est néanmoins laissée en liberté. Cependant, elle récidive dans un esprit de vengeance lorsque, le 5 avril 2019, elle fait parvenir à sa victime un colis postal, dont l'intérieur est peint en rouge sang. Il contient une poupée, ressemblant vaguement à la personne qui l'a déboutée lors de son entretien, tenant dans ses mains une arme de poing, le tout accompagné d'un crucifix ainsi que d'autres éléments menaçants.

Un message "artistique"

Son récent geste malfaisant fait immédiatement penser à elle, et elle se retrouve à nouveau interrogée par les policiers. Se disant artiste peintre et sculpteur, elle reconnaît son acte et affirme qu'il ne s'agit que d'un message artistique sans menace particulière. À la barre du tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime), elle dénonce le sectarisme de ses pairs. "Il ne faut pas mépriser les gens", ajoute-t-elle. Pour la partie civile, "le prétexte de l'art n'est pas une excuse", tandis que le procureur de la République rappelle que "l'art n'est pas au-dessus des lois". Elle est reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés, le tribunal la condamne à une peine de quatre mois de prison entièrement assortis du sursis ainsi qu'à une amende de 200 euros.