Paris. Une pluie de cadeaux à remporter dans le Hit de la Salle de Bain

Votre jeu du matin sur Tendance Ouest, c'est le Hit de la Salle de Bain. Le principe : retrouver le nom de l'artiste qui chante sous la douche, en se rasant ou en se brossant les dents.

Du lundi 07 octobre 2019 au vendredi 11 octobre 2019, deux tirages au sort seront réalisés entre 6h et 7h, puis entre 7h et 8h.

Lors du premier tirage, vous pourrez remporter vos places pour le prochain Tendance Live au Zénith de Caen (Calvados), qui aura lieu le jeudi 7 novembre 2019.

Assistez au concert du 7 novembre 2019 avec la personne de votre choix ! - Tendance Ouest

Lors du second tirage, en jeu, votre radio DAB+ de la marque C.G.V. Le DAB+, c'est la radio numérique. Une meilleure qualité de son, une meilleure qualité de réception, un plus grand choix de stations. Avec sa forme tendance, il propose une fonction réveil, casque et prise auxiliaire.

Recevez la FM, et surtout le DAB+, grâce à ce poste de radio ! - CGV

Tentez votre chance dès maintenant et envoyez SDB par SMS au 7 11 12 (2x0.65€ ou 65cts + prix d'un SMS).