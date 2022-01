Près de 3 000 participants à la Colore Caen !

Ils étaient près de 3 000 ce samedi 5 octobre 2019 à participer à la fameuse course colorée de Caen (Calvados). En famille, entre amis ou en solo, les coureurs ont parcouru 5 km de fun et de run. La météo quant à elle n'a pas découragé les coureurs, motivés, souriants et courageux. Un animateur, un DJ et plusieurs pom-pom girls ont rythmé la journée, avec des explosions de couleurs, de confettis et beaucoup de musique.