Mondial de rugby: large succès de l'Australie sur l'Uruguay 45 à 10

Six jours après leur défaite face au pays de Galles (29-25), les Wallabies ont inscrit sept essais et se sont approchés un peu plus de la qualification pour les quarts de finale, qu'ils devraient décrocher à l'issue de leur prochain match, face à la Géorgie vendredi.

