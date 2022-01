Rouen. Basket (Leaders Cup) : Rouen doit gagner contre Évreux pour se qualifier

En tête de leur poule de Leaders Cup, les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) reçoivent l'ALM Évreux (Eure) ce vendredi 4 octobre 2019, au Kindarena, et, en cas de victoire, ils seront qualifiés d'ores et déjà pour les quarts de finale avant la sixième et dernière journée.

Avantage Rouen

Déjà adversaires lors de la première journée, les deux équipes vont se retrouver avec chacun un enjeu différent. Le RMB, déjà vainqueur du premier match (92-88), se doit de s'imposer pour gagner sa place en quart de finale. A l'inverse, les joueurs de l'ALM Évreux devront obligatoirement s'imposer pour espérer continuer dans cette compétition, même si les Rouennais garderont leur destin entre leurs mains lors de la dernière journée et la rencontre contre Paris.

