Rouen. Basket : en Leaders Cup, le Rouen Métropole Basket enchaîne les victoires

Après une première victoire contre Évreux (Eure), les joueurs du Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) ont enchaîné une seconde victoire, cette fois sur leur parquet du Kindarena face à l'équipe de Paris (84-76) lors de la deuxième journée de Leaders Cup, mardi 24 septembre 2019.

Le RMB fait un grand pas vers la qualification

Quel suspense dans ce match ! En effet, si les Rouennais sont parvenus à prendre les devants au cours de la première mi-temps (27-16 et 48-38 à la pause), les choses se sont gâtées au cours du troisième quart-temps, quand les Parisiens sont revenus au score et ont mené, même d'un point au bout de 30 minutes de jeu. Les locaux ont tout de même réussi à l'emporter grâce à un bon André Spight et à un Earvine Bassoumba de gala, auteur de 22 points, un record pour lui en carrière.

La fiche.

Bassoumba : 22 points, Spight : 20 points, Injai : 11 points, Diggs : 8 points, Nwogbo : 7 points, Mekdad : 6 points, Bosnjak et Cazenobe : 5 points.

Prochain rendez-vous pour les joueurs d'Alexandre Ménard, le vendredi 4 octobre 2019, avec la réception de l'ALM Évreux pour essayer de valider leur qualification pour le tour suivant.