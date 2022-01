Rouen. La Fête du ventre est de retour, l'occasion de faire bonne chère !

Résurgence d'une vieille tradition rouennaise (Seine-Maritime), la Fête du ventre fête cette année son vingtième anniversaire, les 12 et 13 octobre 2019, aux alentours du Vieux-Marché : un week-end de festivité placé sous le signe de la convivialité et du terroir, organisé par l'association Rouen conquérant. Patrice Ducellier, traiteur et programmateur de l'événement, nous en parle :

Quel est votre rôle au sein de l'association Rouen conquérant ?

"Aujourd'hui je suis vice-président de cette association qui organise la Fête du ventre, mais aussi le Quai des livres et le Salon des écrivains normands à Rouen. J'ai intégré l'association au départ, il y a 12 ans, juste pour donner un coup de main pour le stand des restaurateurs. J'entamais alors une reconversion professionnelle, et c'est au CFA Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime) que je passais mon CAP de cuisinier. Or, un de mes professeurs, Henri Galuska, faisait déjà partie de l'association. En fait c'est à 50 ans que j'ai choisi le métier de cuisinier, et j'ai créé ma propre entreprise de traiteur événementiel : La cuisine de Caroline. Cette année, j'aurai un stand sur la Fête du ventre, sur la place du Vieux-Marché, et je proposerai de la normanflette, la tartiflette normande au camembert, mais aussi une poêlée normande : filets de poulet façon vallée d'Auge et des saucisses de la Manche grillées."

Qu'est-ce que la Fête du ventre ?

"Cet événement vise à mettre en avant la gastronomie normande, par l'intermédiaire de chefs cuisiniers et de producteurs normands, en privilégiant l'excellence et les circuits courts. L'association a ressuscité cette fête populaire des années 30 en 2000, dans le centre historique de Rouen, où se trouvaient jadis les commerces de bouche. Au départ, la fête ne durait qu'un jour et ne couvrait qu'une rue : la rue Rollon. La fête dure maintenant deux jours et s'étend sur la place du Vieux-Marché, la place de la Pucelle, la rue Rollon, la rue Écuyère, et depuis l'année dernière, la rue Jeanne d'Arc."

Y a-t-il un thème particulier choisi cette année ?

"Pour la première fois, une région française est invitée : la Bretagne. Nous célébrons cette année les 20 ans de l'événement avec des animations spéciales : une mini-ferme sera présente rue Jeanne d'Arc, organisée par les jeunes agriculteurs du 76, Le pré de la Bataille proposera une production spéciale de sucres d'orge '20 ans de la Fête du ventre'. Il y aura aussi une troupe théâtrale, Jeux d'Rôles, une troupe de danses anciennes, Lavallière et Crinoline, des fanfares, Kali'na, Funky Muppets, Orphéon Piston, la Pampana et un duo musical, Coin de rue avec son orgue de barbarie. Chaque année, nous proposons des animations nouvelles, comme La fanfare des pompiers du Trait, la troupe folklorique de danse normande, la Compagnie le Serpent à plumes et la Fanfare Clarinette Marmelade, qui nous vient de la Manche. En clôture de la vingtième édition Fête du ventre, sur le podium GRDF, Yannick Dumont, humoriste normand, proposera aussi ses parodies et ses meilleures imitations de Bourvil. Nous recevons aussi des chefs étoilés comme David Gallienne, notre invité d'honneur, qui dirige la cuisine du Jardin des Plumes de Giverny, et les chefs invités feront des démonstrations de recettes en public."

Comment faites-vous le choix des producteurs invités ?

"Nous accueillons cette année 180 producteurs essentiellement normands, à part nos invités bretons cette fois. Certains reviennent depuis de nombreuses années et répondent à nos critères : être normand et produire bon et sain car l'intitulé précis de notre fête est 'Fête du ventre et de la gastronomie normande'. Les nouveaux venus doivent enrichir notre fête par de nouvelles propositions. Parmi les produits les plus originaux présentés, on retrouve des aliments à base de lin, de chanvre, d'ortie, de lait d'ânesse mais aussi des produits incontournables reflets de la richesse de notre terroir comme cidre et bières de Normandie, foie gras, escargots, viandes et volaille, pain, biscuits et pâtisseries, miel, fruits et légumes, produits de la pêche, fromages et produits laitiers."

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019, quartier Vieux-Marché à Rouen. Gratuit. rouenconquerant.com

A LIRE AUSSI.

La fête du ventre à Rouen: sécurité renforcée et découvertes

Rouen : poussée par les travaux, la Fête du ventre espère s'étendre