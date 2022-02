Les Bretons s’installent à Caen

Ils passeront leur troisième année à l’étranger avant de plancher de nouveau à Caen durant les deux dernières.



150 étudiants à terme

Le nouvel établissement prendra en 2014 ses quartiers définitifs au 10, rue Pasteur. Il accueillera alors 150 jeunes en formation.



Pour Sciences-Po Rennes, il s’agit de d’affirmer son rôle central d’IEP des régions de l’ouest, et de bénéficier des savoir-faire et des débouchés du grand Caen et de la région dans le domaine prometteur des énergies renouvelables. L’IEP entend aussi tisser des liens avec le Mémorial de Caen, l’Institut Mémoires des éditions contemporaines ou le Centre culturel international de Cerisy-la-Salle.



Soutien de la Région

Le président du Conseil régional Laurent Beauvais estimant que "c’est une vraie chance pour la Normandie", l’antenne dispose pour son lancement d’un soutien financier de la Région de 105 000 euros, dont 31 000 pour le fonctionnement.