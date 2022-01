Pourfendeur. Guillaume Meurice et The Disruptives

Le chroniqueur de France Inter, Guillaume Meurice dévoile une nouvelle formule musicale et humoristique. "Ce projet est né d'une idée toute bête ! À quoi ça ressemblerait du rock Macroniste ? On connaît le rock de gauche, le rock identitaire et le rock chrétien mais on a choisi de chanter les louanges d'Emmanuel Macron". Devant le succès récolté en première partie de son one-man-show, Guillaume et ses complices composent alors un vrai spectacle : "On s'est lancé avec la fougue d'un Richard Ferrand devant un abus de bien social. C'est avant tout un spectacle d'humour, satirique, avec des références à l'actualité, de la vidéo, et plein de surprise : il y a même des cascades !" annonce-t-il. Dans cette histoire, chaque membre du groupe a son rôle à jouer : des personnages caricaturaux car The Disruptives, ce n'est que du divertissement : "C'est le mot de la Macronie ! Ça veut dire "casser les codes": une manière pour eux de dire qu'ils sont le nouveau monde alors qu'ils ont juste repeint l'ancien avec un vernis d'anglicismes !" ironise-t-il.

Pratique. Samedi 5 octobre à 20 heures au 106 à Rouen. 24 à 30€. le106.com

