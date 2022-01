Alençon. Jihadistes d'Alençon : retour en France de la nièce des frères Clain

Mardi 24 septembre 2019 dans la matinée, deux femmes de jihadistes et leurs neuf enfants ont atterri à l'aéroport de Roissy, de retour de Syrie. Parmi eux, Jennifer, la nièce des frères Fabien et Jean-Michel Clain, qui ont vécu à Alençon (Orne) et dont les noms sont associés aux attentats de Paris le 13 novembre 2015.

Les femmes placées en garde à vue

Fabien et Jean-Michel Clain vivaient à Raqqa, avant d'être tués en Syrie par la coalition internationale contre Daech. Leur nièce avait fui l'État islamique, peu avant sa chute, avec ses cinq enfants, alors que son mari était condamné à mort en Irak : cinq des neuf jeunes rapatriés, âgés de deux à treize ans, sont donc les petits-neveux et petites-nièces des frères Clain.

Ils ont été placés auprès de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Seine-Saint-Denis. Les deux femmes ont été placées en garde à vue.

Il y a tout juste trois ans, une autre membre de cette famille, la sœur de Fabien et Jean-Michel Clain avait déjà été présentée à un juge du Pôle antiterroriste de Paris. Âgée de 41 ans, Anne Clain, son mari - Mohammed Amri, de nationalité tunisienne et visé par un mandat d'arrêt - ainsi que leurs quatre enfants, avaient là aussi été interpellés à leur descente d'avion, mardi 20 septembre 2016 en soirée, à Roissy, en provenance de Turquie.

Ils venaient d'en être expulsés après avoir séjourné en Syrie.

