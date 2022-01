Caen. Nouvelle friperie dans le centre-ville de Caen

Après avoir lancé son entreprise sur Internet en 2016, Jules Figard a décidé d'ouvrir sa boutique " Fripe à la mode de Caen ", installée place de l'Ancienne Boucherie à Caen (Calvados). On y trouve des vêtements pour hommes comme pour femmes, principalement dans le style des années 90. " Je chine moi-même les vêtements. ", explique Jules.

Porte-vêtements en bambou, papier peint en papier journal, la volonté de donner " une seconde vie " aux choses s'affirme jusqu'à la décoration !

18 place de l'Ancienne Boucherie, 14000 Caen. Ouvert le mardi et le samedi de 10h à 19h et le jeudi et le vendredi de 15h à 19h. 06 47 98 70 76

