caen. A Caen, le restaurant étoilé A contre sens fête ses 10 ans

"A contre sens, c'est avant tout un travail d'équipe. C'est grâce au travail de tous que nous en sommes là", estime Anthony Caillot, le chef du restaurant étoilé situé au 8-10 Rue des Croisiers à Caen (Calvados). Dix ans après son ouverture, l'anniversaire d'A contre sens est une nouvelle occasion pour lui d'affirmer sa philosophie paysanne. "Ma cuisine est le relais du travail des producteurs, je mets en lumière leurs produits et les sublime".

"Toujours se réinventer"

Anthony Caillot insiste cependant sur la nécessité de toujours se réinventer. "Notre cuisine doit toujours rester en mouvement, jamais statique. Si nous voulons conserver l'enthousiasme de nos clients nous devons sans cesse innover et créer", affirme le chef. Accompagné par son talentueux second, Freddy Pommier, il n'hésite pas à tester des nouveautés. "Les créations mènent parfois à des échecs mais les "déchets" nous font avancer et font partie du succès !", explique Anthony, qui avait convié mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019 quelques habitués pour célébrer ses dix ans.

Pratique. 8-10 Rue des Croisiers à Caen. Du mardi soir au samedi soir de 12h à 13h15 et de 19h30 à 21h. Tél. 02 31 97 44 48

