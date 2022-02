Adrien Clémenceau à un cheveu du bonheur

Cinq millièmes de seconde. "Sur un 400 mètres haies, c'est vraiment rien", constate Adrien Clémenceau. Le Caennais a fait les frais de ce minuscule écart en finale de sa première grande compétition internationale, vendredi 29 juin.

Il a terminé quatrième du championnat d'Europe d'Helsinki, devancé d'un cheveu par l'Ukrainien Stanislav Melnykov (49"69 contre 49"70). Adrien Clémenceau, allongé à terre, a attendu le verdict de la photo-finish la tête entre les mains. Une légère grimace marqua le résultat. Aucun abattement.

De record personnel en record personnel

"Quatrième, c'est toujours une mauvaise place, convenait le sociétaire de l'EA Mondeville-Hérouville quelques jours plus tard. Mais par rapport à mes bilans personnels, ça reste satisfaisant." Adrien Clémenceau n'avait jamais couru sous les 50"08 avant d'arriver à Helsinki. Il a signé 49"84 en série, 49"80 en demi-finale et 49"70, son record, lors de la finale.

"On préparait un grand coup. Personne ne m'attendait mais je savais que j'avais de gros chronos dans les jambes. C'est dommage que la piste était très mauvaise car j'aurais pu me rapprocher beaucoup plus des minima olympiques." Londres reste l'objectif du Normand, qui disposera d'une dernière chance pour s'y qualifier vendredi 6 juillet au Stade de France. "Je ne pouvais pas trouver mieux juste avant la clôture des minima. Je vais courir contre les meilleurs, il y aura un coup à jouer", prévoit-il. Le billet pour les JO sera délivré à 49"10.