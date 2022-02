Les trois dates de Muse en France sont sold out !

Le groupe britannique Muse emmené par Matthew Bellamy passera en France entre le 16 et le 22 Octobre prochain et c'est un sans faute coté fréquentation puisque les 3 dates sont sold out. 16 dates sur les 26 annoncées sur leur site officiel muse.mu sont déjà complètes !

Muse, qui a vendu 15 millions d'albums à travers le monde, prépare actuellement la sortie d'un nouveau disque studio en septembre, The 2nd Law. Leur nouveau morceau Survival sera d'ailleurs la chanson officielle des Jeux olympiques de Londres, qui se dérouleront du 27 juillet au 12 août.

Le morceau sera joué pendant toute la durée de la compétition, notamment lors de l'entrée des athlètes dans le stade et des cérémonies de remise des médailles.