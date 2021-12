Sottevast. Manche : Les Maîtres Laitiers du Cotentin regonflés à bloc

L'année 2018-2019 aurait pu être bien pire pour Les Maîtres Laitiers du Cotentin, qui ont perdu en août 2018 un contrat avec le client chinois Synutra avec, à la clé, l'export de 690 millions de briquettes de lait infantile par an, et ce, pendant 11 ans.

Depuis, l'usine de Méautis, près de Carentan (Manche) avait concentré une partie de son surplus de production de lait vers la fabrication de beurre et de crème AOP. Mais malgré la défection de Synutra, la direction de la coopérative affiche mercredi 18 septembre 2019 le sourire. "On a plié, mais on n'a pas rompu, et on est déterminé", assure Christophe Levavasseur, président de la coopérative.

Près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires

Bien qu'il ait fallu "serrer les boulons", réduire les investissements, et regagner la confiance des partenaires financiers et des banques après la rupture unilatérale du contrat par le client chinois, le bilan financier reste positif. "Les résultats sont au-delà des budgets prévisionnels", se réjouit le président. Les Maîtres Laitiers ont enregistré un résultat net de 7,5 millions d'euros du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, soit une hausse de 6 millions par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du groupe est d'1,953 milliard d'euros. "On est satisfait", poursuit Christophe Levavasseur. Écoutez-le :

Méautis et le "grand export"

Parmi les nouveaux objectifs, la coopérative compte investir 7 millions d'euros dans l'équipement de l'usine de Méautis afin d'exporter ses produits vers l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient… "L'activité devrait redémarrer au mois de novembre", selon le directeur général, Jean-François Fortin.

L'Inde et la Chine dont le pouvoir d'achat augmente et, au vu de leur population grandissante, "auront dû mal à s'auto-suffire en demande de lait" sont visés par la coopérative, qui prévient toutefois de la lenteur administrative de ce type de dossiers. Les contrats futurs seraient effectifs au minimum d'ici avril 2021. Écoutez Jean-François Fortin, directeur général du groupe.

Du lait de pâturage sans OGM

Enfin, Les Maîtres Laitiers comptent étendre leur gamme vers des produits qui respectent le bien-être animal et l'environnement, comme du lait de pâturage sans OGM. La direction a déjà interrogé la moitié des 717 producteurs de la coopérative afin de savoir s'ils seraient prêts à changer leur manière de produire. "La plupart sont enthousiastes", assure le président. D'autres réfléchissent et espèrent pouvoir être accompagnés financièrement dans cette transition.

"Nous pensons qu'en avril 2021, il y aura un fort pourcentage de nos producteurs en non-OGM avec un volume de lait nécessaire et suffisant pour honorer un certain nombre de contrats que nous sommes en train d'élaborer en ce moment", estime Jean-François Fortin.

