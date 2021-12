Cherbourg-Octeville. Manche : une boisson gratuite contre un verre de mégots pour sauver les océans

Inspiré d'un bar à Barcelone, Christophe Iskenderian, le gérant de la brasserie Le Baligan propose à son tour une idée de génie : il offre une boisson à ceux qui amènent un verre rempli de mégots qu'ils ont ramassé. Cette initiative lancée le mardi 10 septembre 2019 n'a pour le moment pas de durée de péremption.

Un geste éco-citoyen qui permettrait de réduire le nombre de mégots jetés par terre. Le but "n'est pas de faire du chiffre" défend-il, mais bien d'alerter sur les conséquences d'un seul mégot sur notre planète. Écoutez Christophe Iskenderian:

Le gérant de la brasserie veut alerter sur les dégâts d'un seul mégot. Impossible de lire le son.

Un seul mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau

Un filtre de cigarette contient "des matières plastiques (acétate de cellulose), plusieurs milliers de substances chimiques (acide cyanhydrique, naphtalène, nicotine, ammoniac, cadmium, arsenic, mercure, plomb) dont certaines sont toxiques pour les écosystèmes" selon les informations du Ministère de la Transition écologique et solidaire.

Comme la plupart des déchets plastiques, les mégots ont de fortes chances de se retrouver, en finalité, dans la mer. Un seul mégot contaminerait jusqu'à "500 litres d'eau" selon une déclaration de juillet 2018 de Brune Poirson, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.

On estime entre 20 000 à 25 000 tonnes de mégots jetés chaque année, rien qu'en France.

Nouveau challenge au Baligan

Le Baligan voit encore plus grand pour préserver l'environnement. Après le verre de mégot, le gérant et son équipe aimeraient prochainement mettre des seaux à disposition afin d'inciter les gens à les remplir de déchets. Le principe reste le même, un seau rempli = un verre gratuit. Mais avant que le projet aboutisse, les plus motivés disposent d'un verre pour inverser la tendance.

Le Baligan, 3 Place des Tamaris, 50340 Siouville-Hague, ouvert de 11h00 à 23h30 du mardi au dimanche.

A LIRE AUSSI.

Trier, recycler, réparer, consigner: la loi antigaspillage débarque

Au large de l'Italie, la pêche au plastique dans l'Adriatique

Opération "zéro mégots" dans les rues de Caen

Pour la journée sans tabac, Zéro Déchets Rouen sensibilise les passants

A Nantes, une collecte à vélo pour zéro biodéchet dans les restos