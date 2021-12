Hermival-les-Vaux. Calvados : un mort et un blessé grave dans deux accidents de la route

Ce dimanche 15 septembre 2019 à 00h17 les secours sont alertés pour un accident de la route sur la commune d'Hermival (Calvados) lieu-dit les Bruyères-Morin impliquant un seul véhicule qui a effectué des tonneaux après une sortie de route. Le conducteur, un homme âgé de 33 ans, s'est retrouvé bloqué sous son véhicule. Après avoir été extraite, la victime, grièvement blessée a été transportée médicalisée au centre hospitalier de Lisieux (Calvados),

Accident mortel

Un peu plus tard, vers 02h20, toujours ce dimanche 15 septembre 2019, une voiture a percuté un mur et un candélabre sur la commune de Langrune-sur-Mer (Calvados). Incarcéré et en arrêt cardiaque à l'arrivée des secours, le conducteur, un homme âgé de 45 ans, n'a pas survécu, malgré les tentatives de réanimation par les sapeurs-pompiers et le Smur.