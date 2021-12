Granville. Les dauphins en danger dans la Manche

On est estime à 400, la population de grands dauphins vivant dans le golfe normano-breton. Des prélèvements effectués sur près d'1/4 d'entre eux (82 précisément) pour analyser la présence d'une dizaine de polluants qui persistent très longtemps dans les écosystèmes, révélant taux élevés de PCB (polychlorobiphényles) dans la graisse des dauphins. Le PCB est un produit chimique interdit depuis plus de 30 ans. Cette présence anormale serait purement et simplement, l'une des principales causes du déclin des cétacés en Europe.

Le golfe normano-breton bientôt protégée ?

Autre présence anormale, celle du mercure dont les niveaux retrouvés sont les plus élevés jamais trouvés à cet endroit de la planète, selon les experts. Ils sont proches des niveaux mesurés chez des populations de grands dauphins en Méditerranée et sur les côtes de Floride, deux endroits connus pour leurs concentrations élevées de mercure. Les conclusions des scientifiques qui ont mené cette étude sont sans appel: il faut faire du golfe normano-breton, une zone protégée pour préserver l'une des colonies de grands dauphins la plus importantes des eaux européennes.

