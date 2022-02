Les jeux concours du 2 au 6 juillet sur Tendance Ouest

Votre pass VIP pour le festival Beauregard :

Gagnez votre PASS VIP pour la première soirée du festival Beauregard ce vendredi (06/07) à Hérouville St Clair offert par le restaurant La Planche'a (Place Courtonne).



Entrée pour 2 personnes, accès au parking, une bouteille de champagne (à consommer avec modération), votre dîner (à 20h15) et les concerts de The Lanskies, Dionysos, Métronomy, Miossec, Selah Sue, The Kills, Shaka Ponk...

Gagnez votre pass 2 personnes pour le festival Beauregard VSD à Hérouville St Clair offert par l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

L'Agence de l'eau Seine-Normandie protège les zones de captage de l'eau potable et propose différentes opération durant le festival Beauregard dont un bar à eau désaltérant et pédagogique qui permettra aux festivaliers de repartir avec bon nombre d’informations… et de surprises, mais aussi auprès des artistes présents sur Beauregard pour faire un geste symbolique en signant fresque "aquatique" afin de montrer leur engagement contre ces pollutions et ainsi donner l’exemple.

Les cadeaux à remporter dans "Le Grand Plongeon" :