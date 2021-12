Saint-André-de-l'Eure. Près d'Évreux, cinq blessés dans un accident

L'accident s'est produit peu avant 20 heures, samedi 7 septembre 2019, route de Pacy à Saint-André-de-l'Eure (près d'Évreux dans l'Eure).

Deux voitures se sont percutées. Six personnes se trouvaient dans les véhicules. On déplore cinq victimes en urgence relative, trois femmes de 27, 69 et 68 ans ainsi que deux hommes de 74 et 75 ans. Elles ont été transportées vers le centre hospitalier d'Évreux.

La sixième personne impliquée dans l'accident est indemne.

17 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention.

