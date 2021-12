Caen. La galerie de photographies d'art Yellowkorner ouvre ses portes à Caen

Ouverte depuis le 20 août 2019 dans la rue Hamon, cette galerie d'art propose des photographies argentiques en édition limitée sur les thèmes de la nature, de la mode, de l'urbanisme, du sport et techniques, du voyage, des célébrités, de l'espace et du rêve.

Yellowkorner compte plus de 100 boutiques dans le monde avec 300 photographes et plus de 13000 photographies. Jusqu'au mois d'octobre 2019, "une exposition en édition limitée sur les animaux d'Arno Elias, fondateur de l'association I'M NOT A TROPHY est présentée" nous précise Dominique Timsit, la responsable du magasin.

Pratique. La galerie est ouverte du mardi au samedi de 11h à 19h, au 16 rue Hamon à Caen.

