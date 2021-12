Cherbourg-Octeville. Cherbourg : un hommage en musique à Michel Legrand

Le 26 janvier 2019, le compositeur Michel Legrand est décédé. À l'occasion des Journées du Patrimoine, la Ville de Cherbourg (Manche), dans laquelle, Les Parapluies de Cherbourg, le film emblématique de Jacques Demy a été tourné en 1963 vibrera à la mémoire de celui qui a composé des airs reconnus dans le monde entier.

Une inauguration en musique

C'est en musique que l'inauguration de la passerelle du bassin du commerce de Cherbourg (Manche) sous le nom de Michel Legrand (décédé le 26 janvier dernier), débutera à 18h, le 21 septembre 2019, en présence de l'épouse de Michel Legrand : Macha Méril.

L'Orchestre municipal de Cherbourg interprétera 5 titres du répertoire du compositeur, comme la "Chanson des Jumelles" des Demoiselles de Rochefort (1967) de Jacques Demy ou encore les "Moulins de mon coeur" ("The Windmills of Your Mind" en anglais) extrait du film oscarisé (Meilleure chanson originale) : L'Affaire Thomas Crown (1999).

D'anciens figurants sur scène

La cérémonie sera suivie d'un spectacle d'1h30 au Théâtre à l'italienne de Cherbourg lu et mis en scène par Benoit Lejuez de la Compagnie l'Esperluète, et mêlé aux airs de l'Orchestre municipal.

Au programme : lecture d'extraits de la biographie de Michel Legrand "Rien n'est grave dans les aigus" (2013), d'autres de son livre de chevet "Les Chambres - poèmes du temps qui ne passe pas" (1969) de Louis Aragon, qu'il aurait considéré comme son "père de substitution" selon le maître de cérémonie.

Mais le spectacle sera surtout ponctué de témoignages d'anciens figurants du tournage des Parapluies de Cherbourg, et d'autres Cherbourgeois qui raconteront sur scène des anecdotes croustillantes…

Une conférence avec le biographe de Michel Legrand

Le lendemain, le dimanche 22 septembre 2019 à 11h, le biographe, Stéphane Lerouge, animera une conférence sur la vie et l'œuvre du compositeur. Le rendez-vous est prévu salle Paul Éluard, au Quasar, esplanade de la Laïcité (Cherbourg-Octeville). L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles, soit 110 au total.

Le quai Alexandre III fermé le 21 septembre de 17h à 19h

Notez cependant que le quai Alexandre III sera fermé à la circulation de 17h à 19h le samedi 21 septembre 2019 et le stationnement interdit sur le quai à partir de 14h, et ce, jusqu'à la fin de la manifestation, prévue vers 19h environ. Une déviation sera mise en place.

