Le groupe d'ameublement offre dès à présent 190 postes dans tous les domaines du commerce, depuis les caissières jusqu'à la logistique.
IKEA : 190 offres d'emploi
Ikea ouvrira un grand magasin à Fleury-sur-Orne près de Caen le 2 novembre 2011. La marque recherche de la main d'oeuvre.
Publié le 06/01/2011 à 08h58 - Par Mélanie Caskill
