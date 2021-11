Rouen. Un nouveau roman de l'auteur normand Michel Bussi adapté à la télé

Et de trois pour Michel Bussi ! Après Maman a tort et Un avion sans elle, l'auteur normand voit un troisième de ses livres, Le temps est assassin, adapté à la télévision. Cette fois, c'est la chaîne TF1 qui va diffuser la série à partir du jeudi 29 août 2019 à 21h05.

Beaucoup de moyens

"Je suis satisfait, c'est à la fois très bien ficelé, très bien joué et puis c'est amusant de voir comment ils ont réussi à adapter mon livre en une saga d'été très romanesque et avec beaucoup de moyens", explique Michel Bussi, qui a déjà vu le résultat télévisé avant même sa diffusion.

Après France 2 et M6, c'est la première fois que Michel Bussi voit un de ses livres adaptés sur TF1. L'auteur note quelques changements : "Il y a des partis pris assez différents, mais ça m'amuse à chaque fois de voir qu'à partir d'un de mes romans, on peut le traiter de façon assez différente".

Pour Michel Bussi, "un des grands atouts de TF1, c'est que l'on voit que la chaîne a mis les moyens dans la façon de filmer, les reconstitutions historiques et dans le choix des acteurs". D'ailleurs, c'est la chaîne qui choisi les personnalités qui jouent dans cette adaptation. Mathilde Seigner figure ainsi sur l'affiche. "Mais ça me convient plutôt bien parce qu'il y a quand même beaucoup de différences avec le roman, donc c'est plus simple que quelqu'un en tire une nouvelle œuvre."

"Une fois adapté, je suis un téléspectateur comme un autre", explique Michel Bussi.

Une fois l'adaptation confiée à un producteur, "l'auteur n'a plus trop son mot à dire, poursuit Michel Bussi. Il faut faire confiance à l'équipe mais ça n'empêche pas de discuter. Une fois adapté, je suis un peu un téléspectateur comme un autre."

Le temps est assassin a été découpé en huit épisodes de 52 minutes. La série sera diffusée au rythme de deux épisodes chaque jeudi soir sur TF1 jusqu'au jeudi 19 septembre.

A LIRE AUSSI.

L'écrivain Michel Bussi, une réussite française

Miss Tahiti, Vaimalama Chaves, élue Miss France 2019