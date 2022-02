La foire d'Isigny sur Mer : tout sur les exposants !

Une 60aine d'exposants seront présents pour montrer leurs produits et bons plans à Isigny sur Mer. L'occasion de faire de bonnes affaires mais aussi de découvrir et redécouvrir les produits gourmands d'Isigny avec les acteurs locaux. Produits de la mer, bonbons, crème et gourmandises à déguster...

Ca se déroule tout ce week-end, samedi 23 et dimanche 24 juin à Isigny sur Mer. Animations gratuites durant les deux jours. Restauration sur place. Rdv dans le centre-ville d'Isigny-sur-Mer à partir de 10h00.

Ecoutez Eric Barbanchon nous parler de l'aspect commercial de la foire: