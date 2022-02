Aelita Andre : enfant prodige ?

Aelita Andre est australienne, elle fait de la peinture et vend ses œuvres à plusieurs milliers de dollars. Elle expose actuellement ses toiles à la galerie Agora, à New York. Elle a déjà présenté ses peintures à Hong-Kong et à Melbourne où elle vit.

D'origine russe, cette fillette a commencé à peindre alors qu'elle n'avait qu'un an. Son exposition intitulée 'The Prodigy Of Color' ('Le Prodige de la couleur' en français) est composée de peintures acryliques au style abstrait dans lesquelles elle intègre souvent des objets comme des jouets ou des plumes. Des œuvres dont la valeur peut atteindre 7.000 euros !

Génie artistique ou enfant sans talent ? Les avis divergent... découvrez quelques photos de ses oeuvres.