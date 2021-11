Le-Havre. Plus d'une tonne de cocaïne saisie sur le port du Havre

C'est la plus grosse prise de l'année pour la douane. Dans la nuit de lundi 12 à mardi 13 août 2019, plus d'une tonne de cocaïne a été saisie sur le port du Havre (Seine-Maritime), soit une cargaison d'une valeur à la revente estimée à 74 millions d'euros.

L'opération a été réalisée en urgence par les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, à la suite d'un ciblage réalisé par des douaniers havrais dans la nuit, sur l'un des terminaux. La drogue se trouvait dans un chargement de cœurs de palmier en provenance de Quito, la capitale de l'Equateur, via le port d'Anvers en Belgique. La drogue était stockée dans quinze ballots de toile de jute, introduits clandestinement selon la technique du "rip-off". Au total, 1 066,5 kg de cocaïne ont été extraits du chargement.

🔵🛃 Je félicite les douaniers du Havre et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui viennent de saisir une tonne de cocaine.



👉Cette saisie exceptionnelle représente une perte sèche de plus de 74 millions d'€ pour les réseaux criminels. pic.twitter.com/mfoaIY4lnS