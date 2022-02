Tous les résultats des examens sur Tendance Ouest.com

Les premiers à tomber sont les résultats des BTS comptabilité et gestion des organisations en ligne depuis le mercredi 20 juin.Viendront ensuite, d'autes BTS, le Brevet, le BAC, les CAP, les BEP, et les MC. La rubrique sera alimentée au fur et à mesure, en fonction des dates à laquelle sortent officiellement les résultats.

Pour connaître votre résultat, il vous suffit de vous rendre sur l'interface dédiée (ici), puis de choisir votre examen et de rentrer quelques informations (département, nom de famille, date de naissance) nous permettant de vous fournir une réponse.