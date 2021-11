Tourisme. Manche : une fréquentation à la hausse en juillet selon les professionnels

Selon un rapport de l'Observatoire du tourisme de la Manche et de l'agence Latitude, les Belges seraient les premiers étrangers à venir dans le département au mois de juillet 2019, suivis par les Anglais en deuxième position (avec une baisse relative) et les Allemands. Plus de la moitié des professionnels qui ont répondu à l'enquête (126 au total) jugent que la fréquentation des touristes a augmenté par rapport à l'année dernière. Par contre, les restaurateurs constatent une baisse de fréquentation, pour 60 % d'entre eux.