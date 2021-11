Gonfreville-l'Orcher. Gonfreville-l'Orcher s'engage contre les armes nucléaires

"Plus jamais ça". En août 1945, les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki étaient détruites par des bombes atomiques américaines. Le collectif d'associations ICAN (prix Nobel 2017) a lancé un appel mondial des villes en faveur du Traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires. Douze villes françaises ont signé ce traité au 24 juillet 2019, dont Gonfreville-l'Orcher, près du Havre (Seine-Maritime). Les autres villes qui ont signé l'appel sont Paris, Grigny, Bezons, La Courneuve, Bagneux, Allones, Champigny-sur-Marne, Gennevilliers, Carnoules, Lasseran et Grenoble.

Faire pression sur le gouvernement

ICAN a réussi à faire voter par 122 pays à l'ONU le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (ITAN). Ce traité prévoit l'interdiction d'employer, de fabriquer, de stocker et de menacer d'utiliser des armes nucléaires.

La ville communiste de Gonfreville-l'Orcher a donc accepté de signer l'appel d'ICAN pour faire pression sur le gouvernement français. "Notre ville est profondément préoccupée par la lourde menace que les armes nucléaires posent aux communautés à travers le monde. Nous sommes fermement convaincus que nos habitants ont le droit de vivre dans un monde libre de cette menace. Toute utilisation, délibérée ou accidentelle, d'arme nucléaire aurait des conséquences catastrophiques durables et à grande échelle pour la population et pour l'environnement. Par conséquent, nous soutenons le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires et appelons notre gouvernement à y adhérer" indique l'appel.

