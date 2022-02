Wide Awake, le nouveau clip de Katy Perry

Dans son clip de Wide Awake, Katy Perry fait un clin d'oeil à ses plus grands succès. Au début de la vidéo, on peut ainsi voir le tournage de sa vidéo pour California Girls. Perruque rose sur la tête, la belle va ensuite dans sa loge et se retrouve dans un autre monde, plutôt sombre et flippant.

Dans cet univers qui rappelle celui des contes de fées, la chanteuse traverse des épreuves difficiles. Mais heureusement, elle pourra compter sur le soutien de son double enfant, qui lui fait voir la lumière. Le clip se termine en effet par l'apparition sur scène de la chanteuse pour chanter son tube Teenage Dream.