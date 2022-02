VIDEO : Philippe Gosselin fait de la résistance

Philippe Gosselin est né en 1966, à Carentan dans la Manche. Le dimanche 17 juin, il a été élu député de la circonscription de Saint-Lô pour un deuxième mandat consécutif.

Joie simple

Quelques secondes après avoir pris connaissance des résultats, Philippe Gosselin, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Institut des hautes études de la défense nationale, parle d'une "joie simple".

Un encouragement

Philippe Gosselin estime que son élection est "un encouragement à continuer et à défendre la Manche et les projets auxquels il croit avec les convictions et les valeurs auxquelles il croit..."

Sa réaction en vidéo.